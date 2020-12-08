Футболист забросил мяч в ворота с аута и гол засчитали (видео)

В матче иранской Про-лиги (высший футбольный дивизион страны) случился занимательный момент.

В дебюте встречи Гохар - Пайкан гости к 7-й минуте вели в два мяча. Второй гол был забит после вбрасывания "снаряда" с аута. Мехран Голрази, сделав сальто, мощно бросил мяч с боковой линии и круглый после небольшого рикошета от вратаря Алиреза Хагиги залетел в ворота. Отметим, если бы голкипер не коснулся мяча, то взятие ворот нельзя было бы засчитывать.

Видео удивительного гола после вбрасывания аута:

В итоге курьезный гол после аута стал победным для Пайкана, а матч завершился со счетом 1:2. Этот успех позволил коллективу после 5-и туров подняться на 4-е место в турнирной таблице. Гохар - первый.

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