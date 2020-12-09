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Месси отреагировал на смерть тренера, с котором выходил в финал ЧМ-2014

Месси отреагировал на смерть тренера, с котором выходил в финал ЧМ-2014
Обновлено 11:48 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм

8 декабря перестало биться сердце аргентинского футболиста и тренера Алехандро Сабельи. Бывший тренер сборной Аргентины умер в возрасте 66 лет из-за проблем с сердцем. Главная звезда современного аргентинского футбола Лионель Месси отреагировал на смерть наставника.

"Было приятно поделиться с вами многими вещами. Алехандро был великим человеком, а также впечатляющим профессионалом, отметившимся в моей карьере, я многому у него научился. Мы пережили вместе одни из моих лучших футбольных воспоминаний во время отборочного этапа чемпионата мира, а также на чемпионате мира 2014 года. Мои соболезнования всей его семье и друзьям", - написал Лионель в своем Instagram, прикрепив пару снимков с Сабельей.

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Напомним, под руководством Сабельи сборная Аргентины добралась до финала Чемпионата мира 2014 года, где уступила Германии. Также Алехандро выигрывал Кубок Либертадорес и чемпионат Аргентины.

Напомним, в конце ноября в Аргентине умер Диего Марадона.

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Все по теме:

Лионель Месси, Сборная Аргентины, Футбол, Алехандро Сабелья.

Автор:

Телеграф
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