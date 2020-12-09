Интер - Шахтер: турнирные расклады перед решающим матчем в группе Лиги чемпионов

9 декабря в Лиге чемпионов состоятся решающие матчи групповой стадии. В большинстве групп уже давно все известно, но в квартете B, где выступает Шахтер все весьма неоднозначно.

В среду в группе B пройдут два матча: Реал - Боруссия М и Интер - Шахтер. По итогам этих игр и определятся два счастливчика, которые попадут в плей-офф Лиги чемпионов, а также один представитель в плей-офф Лиги Европы. Еще одна команда попрощается с еврокубками.

Турнирное положение команд в группе B перед решающими матчами (первые 2 команды отправятся в плей-офф Лиги чемпионов, а третья - в плей-офф Лиги Европы):

Варианты развития событий в группе B:

Шахтер в случае победы обеспечит себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае ничьей для выхода в следующий раунд ЛЧ Шахтеру будет достаточно, чтобы Реал не победил Боруссию М (иначе третье место). Если Шахтер проиграет, то максимум может рассчитывать на Лигу Европы (если Реал проиграет Боруссии М).

Интеру для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходима только победа (ничья и поражение для миланского коллектива означают вылет). В случае победы Интера над Шахтером и любого результата матча Реал - Боруссия М, кроме ничьей, Нерадзурри выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Если в Мадриде будет зафиксирована ничья, то Интеру светит только Лига Европы.

Реалу, чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала ЛЧ, нужно победить Боруссию М. В случае ничьей Сливочным для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов будет достаточно победы Интера над Шахтером. Кроме того, подопечные Зинедина Зидана гарантируют себе участие в плей-офф Лиги Европы, если Интер не обыграет Горняков.

Боруссия М гарантировала себе место в плей-офф Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов немецкому коллективу достаточно не проиграть Реалу. В случае поражения Менхенгладбах оставляет за собой шансы на второе место, но только при ничьей Интера и Шахтера.

При равенстве очков для определения итогового места в группе будут использовать такие дополнительные критерии:

Набранные очки в личных матчах.

Разница мячей в личных матчах.

Забитые мячи в личных матчах.

Забитые мячи на чужом поле в личных матчах.

При необходимости повторить п.1–4 для подмножества команд.

Разница мячей во всех матчах группы.

Забитые мячи во всех матчах группы.

Забитые мячи на чужом поле во всех матчах группы.

Количество побед во всех матчах группы.

Количество побед на чужом поле во всех матчах группы.

Штрафные дисциплинарные очки (удаление – 3 очка, предупреждение – 1 очко).

Клубный коэффициент УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо сумело пробиться в плей-офф Лиги Европы.