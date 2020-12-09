Интер - Шахтер: турнирные расклады перед решающим матчем в группе Лиги чемпионов

9 декабря в Лиге чемпионов состоятся решающие матчи групповой стадии. В большинстве групп уже давно все известно, но в квартете B, где выступает Шахтер все весьма неоднозначно.
В среду в группе B пройдут два матча: Реал - Боруссия М и Интер - Шахтер. По итогам этих игр и определятся два счастливчика, которые попадут в плей-офф Лиги чемпионов, а также один представитель в плей-офф Лиги Европы. Еще одна команда попрощается с еврокубками.
Турнирное положение команд в группе B перед решающими матчами (первые 2 команды отправятся в плей-офф Лиги чемпионов, а третья - в плей-офф Лиги Европы):
Варианты развития событий в группе B:
Шахтер в случае победы обеспечит себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае ничьей для выхода в следующий раунд ЛЧ Шахтеру будет достаточно, чтобы Реал не победил Боруссию М (иначе третье место). Если Шахтер проиграет, то максимум может рассчитывать на Лигу Европы (если Реал проиграет Боруссии М).
Интеру для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходима только победа (ничья и поражение для миланского коллектива означают вылет). В случае победы Интера над Шахтером и любого результата матча Реал - Боруссия М, кроме ничьей, Нерадзурри выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Если в Мадриде будет зафиксирована ничья, то Интеру светит только Лига Европы.
Реалу, чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала ЛЧ, нужно победить Боруссию М. В случае ничьей Сливочным для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов будет достаточно победы Интера над Шахтером. Кроме того, подопечные Зинедина Зидана гарантируют себе участие в плей-офф Лиги Европы, если Интер не обыграет Горняков.
Боруссия М гарантировала себе место в плей-офф Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов немецкому коллективу достаточно не проиграть Реалу. В случае поражения Менхенгладбах оставляет за собой шансы на второе место, но только при ничьей Интера и Шахтера.
При равенстве очков для определения итогового места в группе будут использовать такие дополнительные критерии:
Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо сумело пробиться в плей-офф Лиги Европы.