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Интер - Шахтер: турнирные расклады перед решающим матчем в группе Лиги чемпионов

Интер - Шахтер: турнирные расклады перед решающим матчем в группе Лиги чемпионов
12:57 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер FCShakhtar

9 декабря в Лиге чемпионов состоятся решающие матчи групповой стадии. В большинстве групп уже давно все известно, но в квартете B, где выступает Шахтер все весьма неоднозначно. 

В среду в группе B пройдут два матча: Реал - Боруссия М и Интер - Шахтер. По итогам этих игр и определятся два счастливчика, которые попадут в плей-офф Лиги чемпионов, а также один представитель в плей-офф Лиги Европы. Еще одна команда попрощается с еврокубками.

Турнирное положение команд в группе B перед решающими матчами (первые 2 команды отправятся в плей-офф Лиги чемпионов, а третья - в плей-офф Лиги Европы):

Варианты развития событий в группе B:

Шахтер в случае победы обеспечит себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. В случае ничьей для выхода в следующий раунд ЛЧ Шахтеру будет достаточно, чтобы Реал не победил Боруссию М (иначе третье место). Если Шахтер проиграет, то максимум может рассчитывать на Лигу Европы (если Реал проиграет Боруссии М).

Интеру для продолжения борьбы в Лиге чемпионов необходима только победа (ничья и поражение для миланского коллектива означают вылет). В случае победы Интера над Шахтером и любого результата матча Реал - Боруссия М, кроме ничьей, Нерадзурри выйдут в плей-офф Лиги чемпионов. Если в Мадриде будет зафиксирована ничья, то Интеру светит только Лига Европы.

Реалу, чтобы гарантировано выйти в 1/8 финала ЛЧ, нужно победить Боруссию М. В случае ничьей Сливочным для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов будет достаточно победы Интера над Шахтером. Кроме того, подопечные Зинедина Зидана гарантируют себе участие в плей-офф Лиги Европы, если Интер не обыграет Горняков.

Боруссия М гарантировала себе место в плей-офф Лиги Европы. Для выхода в следующий раунд Лиги чемпионов немецкому коллективу достаточно не проиграть Реалу. В случае поражения Менхенгладбах оставляет за собой шансы на второе место, но только при ничьей Интера и Шахтера.

При равенстве очков для определения итогового места в группе будут использовать такие дополнительные критерии:

  • Набранные очки в личных матчах.
  • Разница мячей в личных матчах.
  • Забитые мячи в личных матчах.
  • Забитые мячи на чужом поле в личных матчах.
  • При необходимости повторить п.1–4 для подмножества команд.
  • Разница мячей во всех матчах группы.
  • Забитые мячи во всех матчах группы.
  • Забитые мячи на чужом поле во всех матчах группы.
  • Количество побед во всех матчах группы.
  • Количество побед на чужом поле во всех матчах группы.
  • Штрафные дисциплинарные очки (удаление – 3 очка, предупреждение – 1 очко).
  • Клубный коэффициент УЕФА.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Динамо сумело пробиться в плей-офф Лиги Европы.

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Все по теме:

ФК Шахтер, ФК Интер (Милан), Лига Чемпионов, Футбол.

Автор:

Телеграф
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