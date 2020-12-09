Вратарь совершил чудо-сейв после идеального дальнего удара (видео)

В индийской Суперлиге (высший футбольный дивизион страны, - прим. ред.) голкипер Вишал Кайтх совершил невероятный сейв.

В матче индийского первенства Ченнай Титанс принимал Бангалор. При счете 0:1 в пользу гостей вратарь хозяев Вишал Кайтх сумел отразить невероятный по силе и точности дальний удар, зацепив мяч кончиками пальцев. В итоге круглый в считанных сантиметрах разминулся со штангой. К сожалению для Вишала, игра так и завершилась минимальным поражением, которое отбросило его команду на 8-е место в турнирной таблице чемпионата.

Видео сейва Кайтха попало на футбольный паблик "433", где за три часа собрало свыше 300 тысяч лайков.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Indian Super League (@indiansuperleague)

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном сейве от полевого футболиста в США.