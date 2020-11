Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)

В матче американской лиги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс произошел необыкновенный момент.

На 15-й минуте поединка при счете 0:0 Гэлакси получили право на угловой. После подачи со стандарта вратарь гостей неудачно отбил мяч, что привело к удару по воротам без голкипера. Однако на пути "снаряда" оказался полевой игрок Алекс Рольдан, который в прыжке головой достал мяч и переправил круглого в перекладину, после чего его партнер по команде вынес его подальше.

Видео суперсейва Рольдана:

WOW

Alex Roldan with an incredible diving stop to prevent a goal. #LAvSEA pic.twitter.com/8yP1vYh0ud

— Major League Soccer (@MLS) November 5, 2020