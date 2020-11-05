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Сейв года: футболист в прыжке головой отбил мяч, спасая свои ворота (видео)
Обновлено 13:49 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: кадр из видео

В матче американской лиги МЛС Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс произошел необыкновенный момент.

На 15-й минуте поединка при счете 0:0 Гэлакси получили право на угловой. После подачи со стандарта вратарь гостей неудачно отбил мяч, что привело к удару по воротам без голкипера. Однако на пути "снаряда" оказался полевой игрок Алекс Рольдан, который в прыжке головой достал мяч и переправил круглого в перекладину, после чего его партнер по команде вынес его подальше.

Видео суперсейва Рольдана:

Отметим, в итоге встреча завершилась со счетом 1:1. К слову, за Гэлакси голом отметился хорошо знакомый любителям футбола Чичарито, который ранее выступал за Манчестер Юнайтед и Реал.

Видеообзор матча Лос-Анджелес Гэлакси - Сиэтл Саундерс:  

Ранее Телеграф рассказывал о героических сейвах 18-летнего вратаря Динамо в матче с Барселоной.

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Все по теме:

США, ФК Лос-Анджелес Гэлакси, МЛС, Футбол, ФК Сиэтл Саундерс.

Автор:

Телеграф
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