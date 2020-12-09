Тренеру Башакшехира отменили красную карточку в матче с ПСЖ

Помощник главного тренера Истанбула Пьер Вебо сможет присутствовать на перенесенной игре 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов сезона 2020/21 против ПСЖ. По информации пресс-службы турецкой команды, УЕФА "заморозил" удаление специалиста.

Напомним, во вторник, 8 декабря, спустя несколько минут после начала игры в Париже матч был остановлен. Сообщается, что один из арбитров встречи назвал Вебо "черным", после чего обе команды со скандалом покинули поле. УЕФА разбирается в ситуации и вскоре примет решение. Игра все-таки состоится и запланирована на 9 декабря.

Отметим, для Истанбула встреча не несет турнирных целей, ведь команда досрочно вылетела из группы, а вот парижане могут еще побороться за первое место в группе H.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в другом матче квартета H РБ Лейпциг выбил Манчестер Юнайтед из Лиги чемпионов.