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Умер герой финала ЧМ-1982

Умер герой финала ЧМ-1982
12:07 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер Rosy26008342

9 декабря в возрасте 64 лет умер легендарный итальянский нападающий Паоло Росси. Об этом сообщает football-italia.

Причина смерти бывшего футболиста не называется, однако уточняется, что в последнее время он часто болел. 

Паоло Росси знаменит по своему выступлению на чемпионате мира в Испании, где он вместе со сборной Италии выиграл ЧМ-1982. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром Мундиаля, записав на свой счет шесть забитых мячей, в том числе и хет-трик Бразилии и гол в ворота ФРГ в финале первенства. В том же году форвард выиграл "Золотой мяч".

 

Хет-трик Росси в ворота Бразилии:

На клубном уровне Росси защищал цвета Ювентуса, Комо, Виченцы, Перуджи, Милана и Вероны. Паоло дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок европейских чемпионов (Лига чемпионов).

Паоло Росси вместе с Диего Марадоной

Напомним, в конце ноября перестало биться сердце великого аргентинского футболиста Диего Марадоны.

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Все по теме:

Золотой мяч, Футбол, Паоло Росси, ЧМ-1982.

Автор:

Телеграф
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