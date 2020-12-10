Умер герой финала ЧМ-1982

9 декабря в возрасте 64 лет умер легендарный итальянский нападающий Паоло Росси. Об этом сообщает football-italia.

Причина смерти бывшего футболиста не называется, однако уточняется, что в последнее время он часто болел.

Паоло Росси знаменит по своему выступлению на чемпионате мира в Испании, где он вместе со сборной Италии выиграл ЧМ-1982. Кроме того, он стал лучшим бомбардиром Мундиаля, записав на свой счет шесть забитых мячей, в том числе и хет-трик Бразилии и гол в ворота ФРГ в финале первенства. В том же году форвард выиграл "Золотой мяч".

Хет-трик Росси в ворота Бразилии:

На клубном уровне Росси защищал цвета Ювентуса, Комо, Виченцы, Перуджи, Милана и Вероны. Паоло дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок европейских чемпионов (Лига чемпионов).

Паоло Росси вместе с Диего Марадоной

Напомним, в конце ноября перестало биться сердце великого аргентинского футболиста Диего Марадоны.