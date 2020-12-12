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Зозуля заразился коронавирусом

Зозуля заразился коронавирусом
Обновлено 17:34 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер albacetebpsad

Украинский нападающий Роман Зозуля сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт ФК Альбасете, за который выступает форвард.

По информации пресс-службы клуба, Зозуле стало плохо в пятницу на тренировке. Врачи команды быстро отреагировали и изолировали игрока от остального коллектива. Кроме того, футболиста сразу же убрали из заявки на игру с Кастельоном (12.12.2020). Соблюдая протокол, Альбасете в полном составе (футболисты, тренеры и персонал, - прим. ред.) провел тестирование на COVID-19, которое показало положительный результат только у Зозули.

Испанская команда проинформировала Ла Лигу о ситуации и заверила, что Зозуля будет находиться на карантине до полного выздоровления. Также команда пожелала украинцу скорейшего выздоровления.

Отметим, после 17-и туров Альбасете замыкает турнирную таблицу Сегунды, набрав лишь 11 очков. В текущем сезоне Роман сумел забить лишь один гол и отдать одну результативную передачу, играя в каждом поединке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зозуля заинтересовал Валенсию.

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Все по теме:

Футбол, УПЛ, Роман Зозуля, ФК Альбасете, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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