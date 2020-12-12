Зозуля заразился коронавирусом

Украинский нападающий Роман Зозуля сдал положительный тест на COVID-19. Об этом сообщает официальный сайт ФК Альбасете, за который выступает форвард.

По информации пресс-службы клуба, Зозуле стало плохо в пятницу на тренировке. Врачи команды быстро отреагировали и изолировали игрока от остального коллектива. Кроме того, футболиста сразу же убрали из заявки на игру с Кастельоном (12.12.2020). Соблюдая протокол, Альбасете в полном составе (футболисты, тренеры и персонал, - прим. ред.) провел тестирование на COVID-19, которое показало положительный результат только у Зозули.

Испанская команда проинформировала Ла Лигу о ситуации и заверила, что Зозуля будет находиться на карантине до полного выздоровления. Также команда пожелала украинцу скорейшего выздоровления.

Отметим, после 17-и туров Альбасете замыкает турнирную таблицу Сегунды, набрав лишь 11 очков. В текущем сезоне Роман сумел забить лишь один гол и отдать одну результативную передачу, играя в каждом поединке.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Зозуля заинтересовал Валенсию.