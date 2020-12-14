ПСЖ проиграл Лиону после глупой ошибки в обороне (видео)

ПСЖ в рамках матча 14-го тура чемпионата Франции 2020/21 принимал Лион. Центральная встреча игрового дня проходила в Париже на стадионе "Парк де Пренс" и сенсационно завершилась со счетом 0:1 в пользу гостей.

Единственный гол в игре записал на свой счет Тино Кадевере, который воспользовался грубой ошибкой парижан в обороне и легко переиграл вратаря хозяев Кейлора Наваса в ближнем бою.

Этот успех вывел Лион (29 очков) на вторую позицию в турнирной таблице Лиги 1. ПСЖ (28 очков) остался на третьем месте. В следующем туре парижане примут Лорьян (16.12.2020), а Лион дома сыграет с Брестом (16.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в матче Лиги чемпионов с участием ПСЖ произошел расистский скандал, даже пришлось перенести игру.