Роналду выстрелил дублем с пенальти второй матч кряду (видео)

В воскресенье, 13 декабря, Дженоа в рамках матча 11-го тура Серии А сезона 2020/21 принимала Ювентус. Встреча, проходившая на стадионе "Луиджи Феррарис", завершилась уверенной победой гостей со счетом 1:3.

Команды забили 4 гола на двоих, правда, все взятия ворот уместились во вторую половину встречи. На точный выстрел форварда Юве Паулу Дибалы хозяева ответили голом Стефано Стураро. Ну а победу гостям принес Криштиану Роналду, реализовавший два пенальти под занавес поединка.

Этот успех позволил Ювентусу (23 очка) подняться на 4-е место в турнирной таблице чемпионата Италии, Дженоа с 6 очками в активе - предпоследняя. В следующем туре туринский суперклуб примет Аталанту Руслана Малиновского (16.12.2020), а генуэзский коллектив проведет домашний поединок с Миланом (16.12.2020).

Отметим, посреди недели Ювентус обыграл Барселону в Лиге чемпионов. В том матче Криро также оформил дубль и сделал это португалец с пенальти.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Малиновский суперголом со штрафного помог Аталанте обыграть Фиорентину.