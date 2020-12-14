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В Шахтере отреагировали на результаты жеребьевки Лиги Европы

В Шахтере отреагировали на результаты жеребьевки Лиги Европы
15:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fcshakhtar

Директор по футболу ФК Шахтер Дарио Срна прокомментировал итоги жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы сезона 2020/21, по итогам которой донецкому клубу в соперники достался израильский Маккаби Тель-Авив.

"Я доволен жеребьевкой. Очень хорошо все сложилось, могло быть намного хуже. Мы фавориты в этом противостоянии. Они показали хорошую игру в Лиге Европы, заняли второе место, набрав 11 очков, поэтому с большим уважением относимся к сопернику. Но повторяю, Шахтер - фаворит в этой игре, ведь мы все-таки полуфиналисты Лиги Европы трехмесячной давности. Сейчас надо хорошо отдохнуть. 17 января Шахтер начинает сбор в Анталии и,  конечно же, фокус будет на Маккаби и на чемпионат Украины. Мы будем идти в еврокубке шаг за шагом", - заявил Срна в эфире канала Футбол 1/2/3.

Со всеми результатами жеребьевки 1/16 финала ЛЕ можно ознакомиться у нас на сайте.

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Все по теме:

ФК Шахтер, Лига Европы, Футбол, Дарио Срна, ФК Маккаби Тель-Авив.

Автор:

Телеграф
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