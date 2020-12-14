Футболист отдал голевую передачу плечом в матче АПЛ (видео)

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Обновлено 20:33 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер janbednarek_

В чемпионате Англии 2020/21 состоялись все матчи 12-го тура, в частности Саутгемптон разгромил Шеффилд Юнайтед на стадионе "Сент-Мэрис" со счетом 3:0.

Первый гол во встрече забил Че Адамс. Это взятие ворот было примечательно тем, что нападающий получил результативный пас после передачи плечом от защитника команды Яна Беднарека. Позже "Святые" забили еще два гола усилиями Стюарта Армстронга и Нейтона Редмонда, добыв вторую победу кряду.

Этот успех позволил Саутгемптону подняться на 4-е место в турнирной таблице АПЛ. Шеффилд с одним очком в активе - последний. В следующем туре Саутгемптон отправится в гости к Арсеналу (16.12.2020), а Клинки примут Манчестер Юнатед (17.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в центральном матче 12-го тура Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити сыграли вничью.

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Все по теме:

Футбол, ФК Саутгемптон, АПЛ, ФК Шеффилд Юнайтед.

Автор:

Телеграф
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