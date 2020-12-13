Бенефис вратарей - в обзоре матча Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити (видео)

В субботу, 12 декабря, на легендарной арене "Олд Траффорд" состоялся центральный матч 12-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити. Итогом встречи стала ничья со счетом 0:0.

Достаточно ровный поединок закономерно завершился ничьей, а лучшими на поле были вратари команд Давид Де Хеа и Эдерсон.

Этот результат сродни катастрофы для обоих манчестерских клубов. После 11 сыгранных матчей Красные Дьяволы и Горожане являются соседями по турнирной таблице. МЮ (20 очков) - восьмой, а МС (19 очков) - девятый. В следующем туре Красные отправятся в гости к Шеффилду (17.12.2020), а Ман Сити примет Вест Бромвич (15.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Сити легко пробился в плей-офф Лиги Чемпионов, а Юнайтед неожиданно вылетел 1/16 финала Лиги Европы.