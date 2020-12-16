Пушка Крооса и дубль Бензема - в обзоре матча Реал - Атлетик (видео)

Мадридский Реал в рамках матча 19-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Атлетик. Встреча, проходившая в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", завершилась уверенно победой хозяев со счетом 3:1.

Уже к 13-й минуте полузащитник гостей Рауль Гарсия умудрился получить две желтые карточки и досрочно покинул поле. Мадридцы лишь под занавес первого тайма сумели реализовать большинство: Тони Кроос с ходу выстрелил издали и не прогадал. Удивительно, но вначале второго тайма гости отыгрались усилиями Андера Капы. Однако устоять перед мощью Реала Атлетику не удалось, и Карим Бензема дважды огорчал вратаря гостей Симона.

Эта победа позволила Сливочным (26 очков) подняться на третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Атлетик с 14 очками - 13-й. В следующем туре Королевский клуб отправится в гости к Эйбару (20.12.2020), а коллектив из Бильбао примет Уэску (18.12.2020).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Реал в центральном матче 13-го тура обыграл Атлетико.