Яремчук вновь забил за Гент (видео)

В среду, 16 декабря, Гент, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, принимал Васланд-Беверен. Встреча, проходившая на "Геламко Арене", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

В начале второго тайма форвард сборной Украины оформил второй гол своей команды в матче, переправив мяч в пустые ворота после передачи Букари. Еще по голу записали на свой счет Алессио Кастро-Монтес и Осман Букари.

Видео гола Яремчука:

Этот успех вывел Гент (22 очка) на 10-е место в Лиге Жюпиле, Васланд-Беверен (18 очков) остался на 15-й позиции. В следующем туре Буйволы сыграют с лидером первенства Брюгге (20.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Лиги Жюпиле Яремчук также отметился голом, убежав в отрыв.