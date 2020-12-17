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Яремчук вновь забил за Гент (видео)

Яремчук вновь забил за Гент (видео)
Обновлено 11:17 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер kaagent

В среду, 16 декабря, Гент, за который выступает украинский нападающий Роман Яремчук, принимал Васланд-Беверен. Встреча, проходившая на "Геламко Арене", завершилась разгромной победой хозяев со счетом 3:0.

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В начале второго тайма форвард сборной Украины оформил второй гол своей команды в матче, переправив мяч в пустые ворота после передачи Букари. Еще по голу записали на свой счет Алессио Кастро-Монтес и Осман Букари.

Видео гола Яремчука:

Этот успех вывел Гент (22 очка) на 10-е место в Лиге Жюпиле, Васланд-Беверен (18 очков) остался на 15-й позиции. В следующем туре Буйволы сыграют с лидером первенства Брюгге (20.12.2020).

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре Лиги Жюпиле Яремчук также отметился голом, убежав в отрыв.

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Все по теме:

Футбол, Роман Яремчук, ФК Гент.

Автор:

Телеграф
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