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ФИФА назовет лучшего футболиста мира: где и когда смотреть церемонию награждения

ФИФА назовет лучшего футболиста мира: где и когда смотреть церемонию награждения
Обновлено 13:30 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм fifaworldcup

Сегодня, 17 декабря, в Цюрихе состоится церемония вручения наград лучшим футболистам и тренерам 2020 года. Кроме того, назовут лучший гол прошлого сезона по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

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В прямом эфире в Украине мероприятие покажет телеканал suspilne. Начало трансляции в 20:00 по киевскому времени. Отметим, мероприятие из-за глобальной пандемии коронавируса пройдет в онлайн-формате без зрителей.

На церемонии планируется вручение наград, в частности назовут лучшего футболиста/футболистку мира. Ранее были названы три номинанта у мужчин: Лионель Месси (Барселона), Криштиану Роналду (Ювентус) и Роберт Левандовски (Бавария).

Ранее "Телеграф" сообщал, что Роберт Левандовски был признан лучшим по версии УЕФА.

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Все по теме:

ФИФА, Футбол, The Best FIFA Awards.

Автор:

Телеграф
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