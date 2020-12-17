Скачать
Четверг, 17.12.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика
Промоутер Джошуа заговорил о выкупе для Усика
Судьи матча Динамо - Колос не заметили марш Луческу к центру поля (видео)
Судьи матча Динамо - Колос не заметили марш Луческу к центру поля (видео)
Пижонская выходка Мораты на глазах Роналду стоила Ювентусу победы (видео)
Пижонская выходка Мораты на глазах Роналду стоила Ювентусу победы (видео)
Динамо потролилло Шахтер после "кабинетной" победы над Ингульцом
Динамо потролилло Шахтер после "кабинетной" победы над Ингульцом

Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)

Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)
Обновлено 18:39 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер ChampionsLeague

В четверг, 17 декабря, в Цюрихе в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) состоится церемония награждения лучших футболистов и тренеров сезона в мужском и женском футболе. Кроме того, станет известен обладатель премии Пушкаша - награда, которая выдается автору лучшего гола сезона. Также будут названы лучшие вратари сезона, а также команды года.

Главная номинация вечера - лучший футболист года. В шорт-лист претендентов попали аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и однозначный фаворит поляк Роберт Левандовски.

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Прямая видеотрансляция шоу начнется в 20:00 по киевскому времени и будет доступна на официальном Youtube-канале FIFA (нужно перейти на канал).

Ранее "Телеграф" рассказывал, где посмотреть The Best FIFA Football Awards в прямом эфире по ТВ в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Криштиану Роналду, ФИФА, Лионель Месси, Футбол, Роберт Левандовски.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Пижонская выходка Мораты на глазах Роналду стоила Ювентусу победы (видео)
02 Назван лучший футбольный арбитр в истории, он даже работал в Украине
03 Ювентус и Аталанта обменялись голами-красавцами (видео)
04 Усик может сорвать куш даже без боя
05 Ливерпуль на последней минуте переиграл Тоттенхэм (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь