Церемония The Best FIFA Football Awards 2020: онлайн-трансляция (видео)

В четверг, 17 декабря, в Цюрихе в штаб-квартире Международной федерации футбола (ФИФА) состоится церемония награждения лучших футболистов и тренеров сезона в мужском и женском футболе. Кроме того, станет известен обладатель премии Пушкаша - награда, которая выдается автору лучшего гола сезона. Также будут названы лучшие вратари сезона, а также команды года.

Главная номинация вечера - лучший футболист года. В шорт-лист претендентов попали аргентинец Лионель Месси, португалец Криштиану Роналду и однозначный фаворит поляк Роберт Левандовски.

Из-за пандемии коронавируса церемония награждения пройдет в онлайн-формате. Прямая видеотрансляция шоу начнется в 20:00 по киевскому времени и будет доступна на официальном Youtube-канале FIFA (нужно перейти на канал).

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