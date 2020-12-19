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Суарес вывел Атлетико на первое место в чемпионате Испании (видео)

Суарес вывел Атлетико на первое место в чемпионате Испании (видео)
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер atleti

В субботу, 19 декабря, Атлетико в рамках матча 14-го тура чемпионата Испании 2020/21 принимал Эльче. Встреча, проходившая на стадионе "Ванда Метрополитано" в Мадриде, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

За Матрасников дублем отличился Луис Суарес, а еще один гол записал на свой счет вышедший на замену Диего Коста, реализовавший пенальти. У гостей забил Лукас Бойе:

Видео гола Суареса:

Видео второго гола Суареса:

Видео гола Бойе

Видео гола Косты:

Эта победа вывела Атлетико (29 очков) в единоличные лидеры чемпионата Испании. Эльче (14 очков) опустился на 15-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги. В следующем туре мадридцы отправятся в гости к Реалу Сосьедад (22.12.2020), а Зелено-полосатые примут Осасуну (22.12.2020)

Ранее Атлетико узнал имя соперника по 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Примера, ФК Эльче.

Автор:

Телеграф
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