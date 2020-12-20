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"Это произошло случайно": Тюрам извинился за плевок в лицо сопернику (видео)

"Это произошло случайно": Тюрам извинился за плевок в лицо сопернику (видео)
Обновлено 11:14 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер le_Parisien

Французский нападающий Маркус Тюрам в матче 13-го тура чемпионата Германии по футболу 2020/21 Боруссия М - Хоффенхайм отметился не лучшим поведением. В одном из эпизодов встречи француз плюнул в лицо защитнику гостей Стефану Пошу. За свою выходку форвард получил красную карточку, однако одним матчем дисквалификации, похоже, дело не ограничится. После поединка Тюрам извинился за свой поступок.

"Сегодня случилось нечто такое, что совсем не в моем характере и что никогда не должно было произойти. Я неправильно отреагировал на действия соперника. Это произошло случайно, а не намеренно. Я приношу извинения всем: Стефану Пошу, соперникам, партнерам по команде, семье и всем тем, кто стал свидетелем моей реакции. Конечно, я приму любые последствия своего поступка", - гласит сообщение Тюрама в twitter.

Видео инцидента с Тюрамом:

"Телеграф" напоминает, что Боруссия М пробилась в плей-офф Лиги чемпионов из группы, где выступал Шахтер. Менхенгладбахцы уже узнали имя следующего соперника в еврокубке.

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Все по теме:

Футбол, ФК Хоффенхайм, Боруссия М, Маркус Тюрам.

Автор:

Телеграф
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