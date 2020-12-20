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Динамо отдаст своего таланта в Ворсклу

Динамо отдаст своего таланта в Ворсклу
Обновлено 17:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм giotsitaishvili11

Один из самых талантливых футболистов киевского Динамо Георгий Цитаишвили проведет остаток сезона в аренде в Ворскле. Об этом рассказал главный тренер полтавчан Юрий Максимов.

"Действительно, Ворскла до конца сезона арендует у Динамо Георгия Цитаишвили. Этого футболиста я хотел видеть в своей команде. По другим потенциальным новичкам пока не буду говорить, еще ничего не известно", - рассказал Максимов в комментарии для footboom.

20-летний Георгий, похоже, не входит в планы наставника Динамо Мирчи Луческу. В текущем сезоне Цитаишвили сыграл лишь в 4 поединка в составе основной команды и результативным действиями не отличался.

"Телеграф" напоминает, что в своем последнем поединке Динамо потеряло очки в игре с Колосом, а Ворскла не сумела обыграть Минай. После 13-и туров УПЛ киевляне (30 очков) лидируют в турнирной таблице, а полтавчане (20 очков) занимают пятую позицию.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Ворскла, Футбол, УПЛ, Георгий Цитаишвили.

Автор:

Телеграф
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