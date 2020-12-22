200 тысяч евро за плевок: Тюрама жестко наказали за выходку в Бундеслиге

Немецкие футбольные власти приняли решение наказать нападающего Боруссии М Маркуса Тюрама за его выходку в домашнем поединке 13-го тура чемпионата Германии 2020/21 против Хоффенхайма (1:2). Француз в одном из эпизодов встречи плюнул в лицо защитнику гостей Стефану Пошу, после чего схлопотал удаление. Одним матчем дисквалификации игрок не ограничится.

Немецкий футбольный союз по результатам проведенного расследования решил наказать Тюрама шестиматчевым баном. Кроме того, Маркус должен будет выплатить штраф в размере € 40 тысяч. Менхенгладбахская Боруссия также не оставила инцидент без внимания и оштрафовала футболиста на месячный оклад, который по информации СМИ составляет € 150 тысяч. Эта сумма пойдет на благотворительность. Таким образом, футболист выплатит больше 200 тысяч евро за плевок в лицо сопернику.

Отметим, Тюрам не поможет своей команде в ближайший играх, в частности в дерби двух Боруссий и в поединке с Баварией.

Ранее сообщалось, чтоинцидент с Тюрамом попал на видео. Позднее игрок извинился.