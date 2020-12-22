Посадили на перо: украинский футболист пожаловался на расизм (видео)

Нападающий Кайрата украинец Адеринсола Эсеола рассказал о расизме в Украине.

"Я же из Житомира, как я мог не сталкиваться с расизмом? С самого детства с ним сталкивался. Это было начало 90-х, Житомир, черный пацан - люди такое видели только в фильмах. И то даже в фильмах, мне кажется, еще тогда не видели. Да меня на самом деле все цепляло, но потом резко отпускало. Меня не клинило, не было комплексов по поводу этого. Я там в морду дал и все. Во дворе у меня были друзья, все меня уважали, играли, и мне было нормально. А в городе оскорбляли, и папу моего оскорбляли, когда мы ходили гулять.

Стычки были в интернате, когда я жил в спортивном лицее, мне 14 лет было. Тогда было модно быть скинхедом. Я думая, что меня посадили на перо на расистской почве - у меня было 4 ножевых. Это произошло возле интерната за гаражами. Я выхожу и понимаю, что вокруг нас 4-5 человек, я понимаю, что что-то не то. Двое начали убегать, а я просто не успел. Я почувствовал, как меня начинают просто... Это заточки были, не ножи.

Я был в пуховике, из меня все эти перья летели, я добежал как-то, скорость помогла. Два легких у меня были пробиты и разрез сбоку. Лежал с трубками в легких. Вот такое проявление расизма я ощутил на себе", - рассказал Эсеола в интервью на Youtube-канале Отдушивдушу.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в эпицентре расистского скандала оказался матч Лиги чемпионов.