Российский блогер пожаловался, что не может записать ролики с украинскими футболистами

На днях автор YouTube-канала "КраСава" россиянин Евгений Савин приехал в Украину, где провел несколько встреч, в частности, пообщался с украинскими футболистами Александром Алиевым и Артемом Милевским, которые также являются блогерами.

Кроме того, Евгений рассказал о сложностях, из-за которых не может снимать контент с топовыми украинскими футболистами. По его мнению, совместный ролик с россиянином испортит имидж украинца и у того могут возникнуть проблемы в карьере.

"Хотелось бы снять ребят, которые играют в Европе - Малиновского, Лунина, Ярмоленко. Но от всех я слышал отказ. Негласно мне сказали, что российский блогер и украинские футболисты сейчас несовместимы. Жалко, конечно, но, судя по всему, у меня не получится снять контент из-за политических причин. Популярность среди людей - это одно. А имидж футболиста - другое. Какой смысл игрокам приходить ко мне, если это может сказаться на их карьере или даже приглашении в сборную? С одной стороны, я это понимаю, но с другой 0 мне очень жаль, что так происходит, - цитирует Савина ua.tribuna.

Ранее "Телеграф" сообщал, что клуб УПЛ Рух отказал Милевскому.