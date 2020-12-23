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Среда, 23.12.2020
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Лучше чем Ибрагимович: в сети оценили супергол бывшего игрока Динамо (видео)

Лучше чем Ибрагимович: в сети оценили супергол бывшего игрока Динамо (видео)
Обновлено 15:23 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер besiktas

В матче турецкой Суперлиги Бешикташ принимал ББ Эрзурумспор. Встреча, проходившая в Стамбуле на "Водафон-Арене", завершилась со счетом 4:0 в пользу столичной команды.

Один из голов в поединке забил бывший игрок Динамо (Киев) Домагой Вида. Хорват блестяще отреагировал на навес с правого фланга и в прыжке пяткой вколотил мяч в ворота обескураженного вратаря гостей. Видео взятия ворот центрбеком попало на футбольный паблик "433", где за сутки оно набрало свыше одного миллиона лайков. 

"Первый претендент на премию Пушкаша", - гласит сообщение от "433" под видео с голом Виды.

Кроме того, пользователи активно сравнивали Домагоя со Златаном Ибрагимовичем, который частенько забивает подобные мячи. Конечно, турецкие фанаты считают, что Вида забил красивее, чем Ибра, ну а мы предлагаем вам насладиться голом защитника без сравнений.

 
 
 
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Публикация от 433 (@433)

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном взятии ворот в Серии А, где форвард Милана забил уже на 7-й секунде.

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Все по теме:

ФК Динамо (Киев), ФК Бешикташ, Футбол, Гол, Домагой Вида.

Автор:

Телеграф
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