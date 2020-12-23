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Защитника сборной Англии отстранили на 10 недель из-за ставок

Защитника сборной Англии отстранили на 10 недель из-за ставок
Обновлено 17:59 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм ktrippier2

Правый защитник Атлетико и сборной Англии Киран Триппьер получил 10-недельную дисквалификацию за нарушения правил о ставках. Об этом сообщает BBC.

По информации источника, Киран также оплатит штраф в размере 70 тысяч евро. Сообщается, что футболист в июле 2019 года не соблюдал правила о ставках. В ходе слушаний было доказано четыре случая нарушений, после чего игрок получил жесткое наказание от Футбольной ассоциации Англии. Уточняется, что фулбек пропустит 12 матчей на клубном уровне, в частности первую игру 1/8 финала Лиги чемпионов против Челси (23 февраля).

Издание отмечает, что сам Триппьер не делал ставки, а лишь передавал недоступную для общественности информацию человеку, который использовал ее для для заключения пари или в связи с ним.

"Телеграф" напоминает, что Атлетико продолжает лидировать в турнирной таблице Примеры, победив во вторник соседа по турнирной таблице.

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Все по теме:

ФК Атлетико М, Футбол, Киран Триппьер.

Автор:

Телеграф
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