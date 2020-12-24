Немецкая команда продала свыше 70 тысяч билетов на игру без зрителей

Во время пандемии коронавируса большие команды урезают свои бюджеты, а маленькие и вовсе "выживают". Клуб третьего немецкого дивизиона Динамо (Дрезден) обратился за помощью к верным фанатам клуба и те не отказали.

Команда открыла продажу билетов на кубковый матч против Дармштадта, хотя зрителей не допускали на трибуны по решению властей. Болельщики ответили на призыв и купили 72 112 билетов стоимостью по 5 евро, хотя стадион в Дрездене вмещает в два раза меньше. Взамен фаны получили памятные билеты. Таким образом, клуб пополнил свой бюджет в тяжелые времена.

К сожалению, Черно-желтые порадовать своих болельщиков на поле не сумели и проиграли дома на "Глюксгаз-Штадион" со счетом 0:3, вылетев из розыгрыша Кубка Германии.

После игры Динамо поблагодарило своих фанатов за утопическую поддержку.

Die Zahl des Tages lautet 72.112. Denn: So viele „Geister“ waren bei #SGDSVD dabei. Danke für diese einmal mehr utopische Unterstützung, liebe Dynamo-Fans! #ImGeisteDabei #sgd1953 pic.twitter.com/UOwLknW52D — SG Dynamo Dresden (@DynamoDresden) December 22, 2020

Ранее "Телеграф" сообщал, что Бавария в центральном матче первого круга первенства Германии обыграла Байер.