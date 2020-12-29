Вратарский ляп и автогол в стиле кунг-фу: английская команда привезла себе два гола (видео)

В минувший уик-энд Хаддерсфилд в рамках матча 20-го тура Чемпионшипа (второй по силе футбольный дивизион в Англии, - прим. ред.) принимал Уотфорд. Встреча, проходившая на "Джон Смитс Стадиум", завершилась убедительной победой хозяев со счетом 2:0.

Оба гола в поединке были забиты при странной игре обороны гостей. Сначала на 9-й минуте вратарь Уотфорда Бен Фостер замешкался и выбил мяч прямо в соперника, после чего тот оказался у Фрейзера Кэмпбелла, который и переправил круглого в пустые ворота. Затем на 32-й минуте при подачи с углового защитник "Шершней" Этьен Капу в стиле кунг-фу оформил обидный автогол.

Видеообзор матча Хаддерсфилд - Уотфорд:

На данный момент Уотфорд идет пятым в турнирной таблице Чемпионшипа, а Хаддерсфилд - 14-й.

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