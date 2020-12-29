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В Турции футболист поплатился удалением за трюк Милевского (видео)

В Турции футболист поплатился удалением за трюк Милевского (видео)
Обновлено 14:02 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер skyfootball_eng

Большим скандалом завершился матч 15-го тура чемпионата Турции по футболу Бешикташ - Сивасспор. Встреча, проходившая в Стамбуле на "Водафон-Арене", закончилась победой хозяев со счетом 3:0.

На 18-й минуте поединка Гювен Ялчын открыл счет, однако в эпизоде перед взятием ворот мяч явно пересек боковую линию. Линейный и главный арбитры встречи этого не заметили и Бешикташ повел в счете. 

Видео скандального момента со взятием ворот:

В перерыве капитан Сивасспора Хакан Арслан достал телефон и прямо на поле стал показывать судье его ошибку. Арбитр такую выходку игрока не оценил и вручил ему желтую карточку. Футболист не успокоился и стал пинать все, что ему попадалось на пути, и рефери решил наградить Хакана уже красной карточкой. В итоге в меньшинстве Сивасспор был разгромлен.

Выходка Арслана попала на видео:

Напомним, Динамо-Брест Милевского прославилось подобным трюком в матче чемпионата Беларуси против Шахтера (Солигорск). Тогда круглый попал в руку защитнику Горняков в своей штрафной, но рефери не заметил этого и вместо пенальти назначил угловой. Футболисты Динамо-Брест, в частности  Милевский, оперативно нашли телефон и стали показывать арбитру момент, но футбольный судья был непреклонен. К слову, Милевский поплатился за свою выходку штрафом в $310.

А вот так Милевский выпрашивал пенальти:

Ранее "Телеграф" рассказывал об удивительном случае в Румынии, где рефери удалил голкипера, дважды отбившего 11-метровый удар.

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Все по теме:

Турция, ФК Бешикташ, Футбол, ФК Сивасспор.

Автор:

Телеграф
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