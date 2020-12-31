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Похудевший Балотелли забил в дебютном матче в новой команде (видео)

Похудевший Балотелли забил в дебютном матче в новой команде (видео)
13:03 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм acmonza

Скандальный итальянский нападающий Марио Балотелли перебрался в Монцу на правах свободного агента и тут же отметился голом. Однако, чтобы его переход состоялся, Марио похудел на 5 кг за 20 дней, соблюдаяя жесткую диету. 

30-летний Балотелли вышел в основном составе в матче 16-го тура Серии B против Салернитаны. Уже на 4-й минуте поединка одиозный форвард отметился голом, замкнув прострел партнера с левого фланга. В итоге его команда добыла разгромную победу со счетом 3:0.

Этот успех вывел Монцу на третье место в турнирной таблице Серии B.

Отметим, ранее Балотелли выступал за Лумеццане, Интер, Манчестер Сити, Милан, Ливерпуль, Ниццу, Марсель и Брешию.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Балотелли сделал предложение итальянской модели, с которой был знаком всего месяц.

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Все по теме:

Футбол, Марио Балотелли, Серия Б, ФК Монца.

Автор:

Телеграф
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