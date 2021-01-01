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Жена украинского футболиста влипла в скандал из-за Путина

Жена украинского футболиста влипла в скандал из-за Путина
Обновлено 16:55 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Жена полузащитника украинского футбольного клуба "Николаев" Максима Билыка показала, как встретила Новый год под выступление российского президента Владимира Путина.  

Об этом сообщила пользователь Твиттер под псевдонимом "па - ні". 

Кадры празднования Нового года под поздравление Путина выложены в сторис инстаграма пользователем i_am_daria_1, которая, как утверждается, является женой Билыка. 

Максим Билык - украинский футболист, живет в городе Днепр и выступает за футбольный клуб "Николаев". Начал карьеру в 2004 году с выступлений в молодежном клубе УФК (Днепропетровск). 

Как сообщалось ранее, Путин во время своего новогоднего поздравления озадачил сеть высказываниями о победе над нацизмом и "рождестве Победы". 

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Все по теме:

Владимир Путин, Новый год, Максим Билык.

Автор:

Телеграф
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