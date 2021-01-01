Жена украинского футболиста влипла в скандал из-за Путина

Жена полузащитника украинского футбольного клуба "Николаев" Максима Билыка показала, как встретила Новый год под выступление российского президента Владимира Путина.

Об этом сообщила пользователь Твиттер под псевдонимом "па - ні".

це навіть заслуговує на деанон pic.twitter.com/F84B8FLQxq — па - ні (@oksklim) January 1, 2021

Кадры празднования Нового года под поздравление Путина выложены в сторис инстаграма пользователем i_am_daria_1, которая, как утверждается, является женой Билыка.

Максим Билык - украинский футболист, живет в городе Днепр и выступает за футбольный клуб "Николаев". Начал карьеру в 2004 году с выступлений в молодежном клубе УФК (Днепропетровск).

Как сообщалось ранее, Путин во время своего новогоднего поздравления озадачил сеть высказываниями о победе над нацизмом и "рождестве Победы".