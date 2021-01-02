Известный футболист может ослепнуть из-за инцидента на Новый год

Защитник турецкого Галатасарая и сборной Норвегии Омар Эльабделлауи получил жуткую травму, правда, футболист травмировался не на футбольном поле, а на праздновании Нового года. Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.

29-летний футболист, отмечая праздник, решил устроить фейерверк. Пиротехника подвела и взорвалась прямо в руке Омара, что привело к ожогам руки и лица. Серьезно пострадали глаза правого защитника. По сообщениями многих СМИ, игрок может потерять зрение. В клубе сообщили, что состояние Эльабделлауи стабильное и его жизни ничего не угрожает.

"Все повреждения глаз и ожоги на лице нашего игрока сейчас обследуются. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Омар может говорить, отвечать врачам", - гласит сообщение от пресс-службы Галатасарая. К слову, футболиста уже навестили главный тренер Фатих Терим и несколько игроков команды.

FTA Antalyaspor karşılaşması öncesinde yapılan son antrenmanın ardından teknik heyetimiz ve futbolcularımız, Omar Elabdellaoui’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret ettiler. pic.twitter.com/N6AGguxtjN — Galatasaray Spor Kulübü (@GalatasaraySK) January 1, 2021

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболисты в Боливии устроили массовую драку.