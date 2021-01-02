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Известный футболист может ослепнуть из-за инцидента на Новый год

Известный футболист может ослепнуть из-за инцидента на Новый год
Обновлено 15:06 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм omarelabdellaoui

Защитник турецкого Галатасарая и сборной Норвегии Омар Эльабделлауи получил жуткую травму, правда, футболист травмировался не на футбольном поле, а на праздновании Нового года. Об этом сообщает пресс-служба стамбульской команды.

29-летний футболист, отмечая праздник, решил устроить фейерверк. Пиротехника подвела и взорвалась прямо в руке Омара, что привело к ожогам руки и лица. Серьезно пострадали глаза правого защитника. По сообщениями многих СМИ, игрок может потерять зрение. В клубе сообщили, что состояние Эльабделлауи стабильное и его жизни ничего не угрожает.

"Все повреждения глаз и ожоги на лице нашего игрока сейчас обследуются. Он находится в сознании, его жизни ничего не угрожает. Омар может говорить, отвечать врачам", - гласит сообщение от пресс-службы Галатасарая. К слову, футболиста уже навестили главный тренер Фатих Терим и несколько игроков команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что футболисты в Боливии устроили массовую драку.

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Все по теме:

ФК Галатасарай, Футбол, Омар Эльабделлауи.

Автор:

Телеграф
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