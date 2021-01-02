Футболисты устроили побоище из-за "оглушенного" петардой игрока (видео)

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Обновлено 10:44 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Твиттер clubstrongest

Матч чемпионата Боливии завершился большим скандалом.

Футбольный матч завершился "охотой" на судью (видео)

В 26-м туре боливийской Апертуры Блуминг принимал Стронгест. В концовке поединка недовольные болельщики хозяев начали забрасывать поле петардами. В итоге одна из них взорвалась рядом с игроком Стронгеста. Футболист рухнул на газон, демонстрируя сильнейшую боль в ухе. Игроки Блуминга не поверили в страдания соперника, и на поле началась потасовка. Рефери наградил особо активных игроков красными карточками, однако драка так и не закончилась. Успокоить выбежавших на поле фанатов прибежала полиция. 

Массовая драка в матче Блуминг - Стронгест:

Отметим, встреча завершилась победой гостей со счетом 1:3. Стронгест идет в первенстве Боливии вторым, а Блуминг - девятый.

Ранее "Телеграф" сообщал, что матч в Боливии был прерван из-за собаки, укравшей у футболиста бутсу.

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Все по теме:

Драка, Боливия, Футбол.

Автор:

Телеграф
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