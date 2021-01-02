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Зинченко может продолжить карьеру в Италии

Зинченко может продолжить карьеру в Италии
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: Инстаграм zinchenko_96

Футболист сборной Украины и Манчестер Сити Александр Зинченко всерьез заинтересовал римский Лацио. Об этом сообщает corrieredellosport.

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Зинченко давно выпал из основной обоймы футболистов Хосепа Гвардиолы, и в клубе раздумывают над будущим украинца в стане Манчестер Сити. Как сообщает источник, итальянский Лацио готов арендовать Александра с возможным правом выкупа. Орлы нуждаются в левом полузащитнике, ведь капитан команды Сенад Лулич травмирован. Помимо Зинченко рассматриваются кандидатуры Домагоя Брадарича из Лилля и Димитрия Каменовича, играющего за сербский Чукарички.

В кампании 2020/21 Зинченко сыграл всего 6 поединков, в которых отдал одну результативную передачу. Transfermarkt оценивает полузащитника сборной Украины в 20 миллионов евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Зинченко обрушился большая волна хейта после матча с Германией.

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Все по теме:

ФК Манчестер Сити, ФК Лацио, Футбол, АПЛ, Александр Зинченко.

Автор:

Телеграф
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