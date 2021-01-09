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Заря может бесплатно заполучить лучшего нападающего чемпионата Украины

Заря может бесплатно заполучить лучшего нападающего чемпионата Украины
Обновлено 15:47 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм shahaab10

Иранский футболист донецкого Олимпика Шахаб Захеди, являющийся лучшим бомбардиров первой части сезона УПЛ 2020/21, в ближайшее время может стать игроком луганской Зари. Об этом сообщает zaryalg.

По информации источника, руководство Зари активно ищет центрального нападающего и их взор пал на форварда Олимпика 25-летнего Шахаба Захеди. Нападающий уже этой зимой может пополнить ряды луганского коллектива, если Заря договорится с дончанами. Если этого не произойдет, то Шахаб уже в июле 2021 года может пополнить ряды коллектива Виктора Скрипника совершенно бесплатно на правах свободного агента.

"Телеграф" напоминает, что Шахаб лидирует в списке лучших бомбардиров УПЛ, забив 8 голов и отдав 2 результативные передачи в 11 поединках украинского первенства. Главным конкурентом иранца в бомбардирской гонке является полузащитник Динамо Виктор Цыганков, у которого на счету также 8 забитых мячей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Захеди дважды забил в ворота Руха.

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Все по теме:

ФК Олимпик, ФК Заря, Футбол, УПЛ, Шахаб Захеді.

Автор:

Телеграф
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