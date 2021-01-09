Лидеры Примеры выдали убойный матч, забив 4 гола за 14 минут (видео)

В центральном матче 18-го тура чемпионата Испании 2020/21 Севилья принимала Реал Сосьедад. Встреча, проходившая на стадионе "Рамон Санчес Писхуан", завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

Уже к 14-й минуте поединка команды забили по 2 гола. За хозяев дублем выстрелил Юссеф Эн-Несери, а за гостей забил Александер Исак, а также автогол оформил Диего Карлос. Победный гол андалусийцы забили в дебюте второго тайма усилиями все того же Эн-Несери.

Видео гола Эн-Несери:

Видео автогола Диего Карлоса:

Видео второго гола Эн-Несери:

Видео гола Исака:

Видео третьего гола Эн-Несери:

Этот успех вывел Севилью (30 очков) на 6-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, Реал Сосьедад (30 очков) - пятый. В следующем туре Нервионцы отправятся в гости к Атлетико (12.01.2021), а Бело-голубые примут Бетис (23.01.2021). К слову у Севильи, есть несколько игр в запасе и по потенциально набранным очкам команда занимает второе место.

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