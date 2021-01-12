Украинец отличился в чемпионате Испании (видео)

Украинский футболист Богдан Милованов, выступающий на позиции правого защитника в хихонском Спортинге, отметился результативной передачей в матче 21-го тура испанской Сегунды (второй по значимости футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.)

В домашнем поединке первенства Спортинг принимал Фуэнлабраду. На 25-й минуте сербский форвард хихонцев Урош Джюрджевич открыл счет в игре, а на 53-й минуте удвоил. Примечательно, что свой второй гол серб забил после передачи от украинца Милованова, который, похоже, выбивал мяч подальше, а не делал целенаправленную передачу. В итоге нападающий после "случайного" ассиста украинца красиво перебросил вратаря гостей. Встреча завершилась минимальной победой Спортинга со счетом 2:1.

Видео ассиста Милованова - в обзоре матча Спортинг - Фуэнлабрада (переход по ссылке на Youtube):

Этот результат позволил команде украинца подняться на 4-е место в турнирной таблице Сегунды. Отставание от лидирующего Эспаньола составляет 9 очков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинский вратарь испанского Реала Лунин пропустил красивый гол от Серхио Рамоса.