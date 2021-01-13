Немецкие спортсмены попали в скандал из-за модных стрижек: детали

В Германии разгорелся скандал в связи с подозрениями, что звезды Бундеслиги пользуются услугами парикмахеров в нарушая карантинные правила. В ответ на это Центральная ассоциация парикмахерских ремесел написала открытое письмо президенту Немецкого футбольного союза (DFB) Фрицу Келлеру, в котором попросила поддержать отрасль.

Об этом сообщили в Фейсбуке Центральной ассоциации парикмахерских ремесел.

"Мы с большим удивлением узнали за последние несколько дней, что большинство футбольных профессионалов вышли на поле со свежестриженными волосами: голова была выбрита, шея и виски подстрижены до нескольких миллиметров, контуры чистые. У игроков есть стрижки, которые могут сделать только профессиональные парикмахеры на профессиональном оборудовании", - написали в письме организации.

По их словам, так звезды футбола поставили под давление всю отрасль вследствие чего деятельность многих парикмахеров находится под угрозой.

"Растет недовольство высококлассными футболистами и, как следствие, мы получаем звонки от клиентов, которые хотят убедить парикмахеров работать нелегально и нарушать такие правила, как посещения на дому", - отметили в письме ассоциации парихмахерских ремесел.

Стоит напомнить, что ранее одноклубники Артема Милевского поздравили его с днем рождения необычным способом.