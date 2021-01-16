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Футболист Порту случайно забил гол в дерби (видео)

Футболист Порту случайно забил гол в дерби (видео)
Обновлено 13:40 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер fcporto

В центральном матче 14-го тура чемпионата Португалии Порту принимал Бенфику. Встреча, проходившая на стадионе "Драган", завершилась со счетом 1:1.

Хозяева пропустили довольно быстрый гол, однако практически сразу же и отыгрались. За Порту отметился согласно протоколу матча Мехди Тареми, правда, в эпизоде со взятием ворот последним круглого коснулся другой игрок Драконов - Мусса Марега, который оказался в нужном месте и в нужное время. Малийский нападающий своим случайным касанием немного изменил траекторию полета "снаряда", который в итоге попал прямо в угол ворот.

Видео гола Тареми - в обзоре матча Порту - Бенфика:

Этот результат оставил Порту (32 очка) и Бенфику (32 очка) на втором и третьем месте соответственно. Лидирует в первенстве Спортинг (36 очков).

Ранее "Телеграф" рассказывал, что римское дерби в Серии А завершилось погромом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Бенфика, ФК Порту, Футбол, Гол.
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