Роналду забыл снять штаны, выходя на замену (видео)

23-летний португальский нападающий Пенафиела Роналду Тавареш оконфузился в матче чемпионата Португалии.

В выездном поединке второй португальской лиги против Визелы во втором тайме главный тренер гостей решил освежить игру. В итоге на поле после замены появился Роналду Тавареш, правда, футболист так спешил в игру, что позабыл снять тренировочные штаны. Форвард избавился от ненужной амуниции позднее за лицевой линией.

Видео с забывчивым футболистом в миг стало популярным в сети:

В текущем сезоне Тавареш провел 15 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Поединок между командами завершился со счетом 3:1 в пользу Визелы, которая весь второй тайм играла в большинстве.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в португальском дерби футболист случайно забил гол, оказавшись в нужном месте в нужное время.