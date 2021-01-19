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Роналду забыл снять штаны, выходя на замену (видео)

Роналду забыл снять штаны, выходя на замену (видео)
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф Фото: кадр из видео

23-летний португальский нападающий Пенафиела Роналду Тавареш оконфузился в матче чемпионата Португалии.

В выездном поединке второй португальской лиги против Визелы во втором тайме главный тренер гостей решил освежить игру. В итоге на поле после замены появился Роналду Тавареш, правда, футболист так спешил в игру, что позабыл снять тренировочные штаны. Форвард избавился от ненужной амуниции позднее за лицевой линией.

Видео с забывчивым футболистом в миг стало популярным в сети:

В текущем сезоне Тавареш провел 15 матчей, забив три гола и отдав одну результативную передачу. Поединок между командами завершился со счетом 3:1 в пользу Визелы, которая весь второй тайм играла в большинстве. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в португальском дерби футболист случайно забил гол, оказавшись в нужном месте в нужное время.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 156

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Португалия, Футбол.
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