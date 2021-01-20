Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России

Воспитанник Шахтера украинец Александр Нойок, поигравший в свое время за Говерлу, донецкий Металлург и Металлист, может стать гражданином Беларуси. Об этом сообщает telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

По информации источника, 28-летний опорный полузащитник, выступавший за молодежные и юношеские команды Украины, в ближайшее время получит белорусский паспорт. Вероятно, это делается для того, чтобы футболист не считался легионером в чемпионате России. Кроме того, игрок может быть заигран за национальную команду Беларуси.

Александр, покинув Динамо-Брест, сейчас ищет новое место работы. По информации СМИ, следующим клубом Нойока станет российский Оренбург, выступающий в Футбольной национальной лиге (второй по силе футбольной дивизион в РФ, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-партнер Нойока по Динамо-Брест Артем Милевский нашел работу в Украине.