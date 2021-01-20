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Среда, 20.01.2021
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Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России

Украинский футболист сменит гражданство, чтобы не быть легионером в России
Обновлено 12:26 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм alexander_noiok18

Воспитанник Шахтера украинец Александр Нойок, поигравший в свое время за Говерлу, донецкий Металлург и Металлист, может стать гражданином Беларуси. Об этом сообщает telegram-канал "Родны футбол. Футбол Беларусi".

По информации источника, 28-летний опорный полузащитник, выступавший за молодежные и юношеские команды Украины, в ближайшее время получит белорусский паспорт. Вероятно, это делается для того, чтобы футболист не считался легионером в чемпионате России. Кроме того, игрок может быть заигран за национальную команду Беларуси. 

Александр, покинув Динамо-Брест, сейчас ищет новое место работы. По информации СМИ, следующим клубом Нойока станет российский Оренбург, выступающий в Футбольной национальной лиге (второй по силе футбольной дивизион в РФ, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал, что экс-партнер Нойока по Динамо-Брест Артем Милевский нашел работу в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Беларусь, Футбол, РПЛ, Александр Нойок.
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