Футболист сборной Украины забил гол спустя две минуты после выхода на замену (видео)

Левый вингер Фехервара и сборной Украины Иван Петряк отметился голом и ассистом в матче чемпионата Венгрии.

В поединке 17-го тура венгерского первенства Уйпешт принимал МОЛ Фехервар. При счете 0:3 главный тренер гостей выпустил на поле украинца Ивана Петряка, который поучаствовал в двух последних голах своей команды. Петряк появился на поле на 58-й минуте, а уже на 60-й хавбек забил гол, реализовав выход один на один. Ближе к концу поединка Иван отдал голевую передачу на Неманью Николича, который установил окончательный счет в игре - 0:5.

Видео гола и ассиста Петряка - в обзоре матча Уйпешт - МОЛ Фехервар:

В сезоне 2020/21 Петряк принял участие в 20-и поединках за Фехервар во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 голевые передачи. Его команда идет второй на внутренней арене, отставая от Ференцвароша Сергея Реброва на 7 очков. В составе сборной Украины Иван отыграл 5 матчей. После первого сезона Лиги наций УЕФА игрок не вызывался в расположение национальной команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер сборной Украины может вскоре возглавить Челси.