Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона

В Челси по ходу сезона 2020/21 может состояться тренерская отставка Фрэнка Лэмпарда, а место англичанина может занять украинский специалист Андрей Шевченко. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, будущее Лэмпарда в клубе весьма туманно из-за последних результатов Синих в АПЛ (8-е место и отставание от лидера на 11 очков). Сообщается, что президент лондонского клуба Роман Абрамович может уволить англичанина как по ходу сезона, так и в ближайшее межсезонье. Кроме того, издание назвало двух тренеров, которые могут возглавить Челси по ходу сезона. Ими являются главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и Авраам Грант, работавший с командой в сезоне 2007/2008.

"Телеграф" напоминает, что Шева выступал в Челси после своего первого ухода из Милана. В составе лондонцев форвард забил 9 голов в 48-и матчах. Отметим, Шевченко вместе со сборной Украины вышел на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко попал в список лучших тренеров национальных команд по итогам декады.