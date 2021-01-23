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Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона

Шевченко может возглавить Челси по ходу сезона
Обновлено 11:02 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм andriyshevchenko

В Челси по ходу сезона 2020/21 может состояться тренерская отставка Фрэнка Лэмпарда, а место англичанина может занять украинский специалист Андрей Шевченко. Об этом сообщает ESPN.

Шевченко превзошел своего предшественника в сборной Украины

По информации источника, будущее Лэмпарда в клубе весьма туманно из-за последних результатов Синих в АПЛ (8-е место и отставание от лидера на 11 очков). Сообщается, что президент лондонского клуба Роман Абрамович может уволить англичанина как по ходу сезона, так и в ближайшее межсезонье. Кроме того, издание назвало двух тренеров, которые могут возглавить Челси по ходу сезона. Ими являются главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко и Авраам Грант, работавший с командой в сезоне 2007/2008.

"Телеграф" напоминает, что Шева выступал в Челси после своего первого ухода из Милана. В составе лондонцев форвард забил 9 голов в 48-и матчах. Отметим, Шевченко вместе со сборной Украины вышел на Евро-2020.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Шевченко попал в список лучших тренеров национальных команд по итогам декады.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, ФК Челси, Футбол, АПЛ, Фрэнк Лэмпард.
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