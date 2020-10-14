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Шевченко превзошел своего предшественника в сборной Украины

Шевченко превзошел своего предшественника в сборной Украины
15:22 Сегодня Телеграф Телеграф Спорт Фото: УАФ
Андрей Шевченко ворвался на вторую позицию в списке тренеров национальной сборной Украины по количеству проведенных матчей у руля.

13 октября сборная Украины совершила громкую сенсацию, обыграв дома команду Испании. Эта победа носила исторический характер, ведь до этого момента Желто-синие ни разу не побежали пиренейцев. 

Кроме того, состоялось еще одного большое статистическое достижение в нашей команде. Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вышел на второе место по количеству матчей на посту наставника команды, об этом сообщает официальный сайт УАФ.

"Шева" на тренерском мостике национальной команды провел свой 38-й поединок, превзойдя достижения Михаила Фоменко (37 матчей), с которым он работал на Евро-2016 в качестве помощника. Первое место пока уверенно держит Олег Блохин, с которым Украина достигала наибольших успехов на международной арене (выход в 1/4 финала ЧМ-2006, - прим. ред.). На счету Блохина 64 матча у руля сборной Украины.

Отметим, уже долгие годы ходят слухи о том, что Андрей Шевченко может возглавить Милан, да и сам специалист не раз подтверждал заинтересованность в работе на клубном уровне. После Евро-2020, которое пройдет летом 2021 года, Андрей Николаевич "может пойти на повышение" и покинуть национальную сборную.

Ранее Телеграф приводил слова Шевченко после победы над Испанией, где украинский тренер назвал главные причины успеха. С видеообзором матча Украина - Испания можно ознакомиться у нас на сайте.

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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Лига Наций УЕФА.

Автор:

Телеграф
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