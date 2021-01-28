Сборная Украины узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2023

В четверг, 28 января, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы-2023 среди молодежных команд. Сборная Украины U-21 попала в группу H, где сыграет с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией. С другими результатами жеребьевки можно ознакомиться ниже.
Результаты жеребьевки молодежного Евро-2023:
Россия сыграет с Испанией— УЕФА (@UEFAcom_ru) January 28, 2021
Украина - с Францией и Сербией
Жеребьевка отборочного турнира ЕВРО-2023 среди молодежи pic.twitter.com/ZWQtpyigti
В финальный турнир попадут 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева соревнований, а еще 14 сборных пройдут сито отбора. На Евро-2023 (U-21) напрямую выйдут 9 победителей группового этапа, а также лучшая команда, среди занявших второе место. Еще 4 путевки на молодежный ЧЕ разыграются в раунде плей-офф, в котором сыграют остальные 8 команд, занявших второе место в группах.
Квалификационный турнир стартует в марте 2021 года и продлится до июня 2022 года. Раунд плей-офф намечен на сентябрь 2022 года, а финальный турнир состоится в июне/июле 2023 года.
"Телеграф" напоминает, что в отборе на молодежное Евро-2021 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня заняла лишь третье место в группе H и досрочно прекратила борьбу в турнире. К слову, Ротань сохранил работу и будет готовить молодежь к Евро-2023 (U-21).