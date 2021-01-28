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Сборная Украины узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2023

Сборная Украины узнала соперников в отборе на молодежное Евро-2023
15:28 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

В четверг, 28 января, в Ньоне (Швейцария) состоялась жеребьевка отборочного турнира на чемпионат Европы-2023 среди молодежных команд. Сборная Украины U-21 попала в группу H, где сыграет с Францией, Сербией, Северной Македонией, Фарерскими островами и Арменией. С другими результатами жеребьевки можно ознакомиться ниже.

Результаты жеребьевки молодежного Евро-2023:

  • Группа A: Хорватия, Австрия, Норвегия, Финляндия, Азербайджан, Эстония
  • Группа B: Германия, Польша, Израиль, Венгрия, Латвия, Сан-Марино
  • Группа C: Испания, Россия, Словакия, Северная Ирландия, Литва, Мальта
  • Группа D: Португалия, Греция, Исландия, Беларусь, Кипр, Лихтенштейн
  • Группа E: Нидерланды, Швейцария, Болгария, Уэльс, Молдова, Гибралтар
  • Группа F: Италия, Швеция, Ирландия, Босния, Черногория, Люксембург
  • Группа G: Англия, Чехия, Словения, Албания, Косово, Андорра
  • Группа H: Франция, Сербия, Украина, Северная Македония, Фареры, Армения
  • Группа I: Дания, Бельгия, Турция, Шотландия, Казахстан

В финальный турнир попадут 16 команд - Румыния и Грузия как хозяева соревнований, а еще 14 сборных пройдут сито отбора. На Евро-2023 (U-21) напрямую выйдут 9 победителей группового этапа, а также лучшая команда, среди занявших второе место. Еще 4 путевки на молодежный ЧЕ разыграются в раунде плей-офф, в котором сыграют остальные 8 команд, занявших второе место в группах. 

Квалификационный турнир стартует в марте 2021 года и продлится до июня 2022 года. Раунд плей-офф намечен на сентябрь 2022 года, а финальный турнир состоится в июне/июле 2023 года.

"Телеграф" напоминает, что в отборе на молодежное Евро-2021 сборная Украины под руководством Руслана Ротаня заняла лишь третье место в группе H и досрочно прекратила борьбу в турнире. К слову, Ротань сохранил работу и будет готовить молодежь к Евро-2023 (U-21).

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, Руслан Ротань, Сборная Украины U-21.
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