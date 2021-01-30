Зозуля забил гол в Испании со "второго этажа" (видео)

В матче 23-го тура Сегунды (второй по силе футбольный дивизион в Испании, - прим. ред.) "Альбасете" Романа Зозули обыграл на выезде "Реал Овьедо". Украинский форвард в этом поединке забил решающий мяч.

Роман вышел в стартовом составе, а на 58-й минуте украинец после подачи с углового ударом головой переправил мяч в угол ворот, добыв для своей команды важные три очка.

Видео гола Зозули в матче "Реал Овьедо" - "Альбасете":

Полный матч:

Этот успех поднял "Альбасете" (24 очка) из зоны вылета на 17-е место в турнирной таблице второго испанского дивизиона. Лидирует в первенстве "Эспаньол" с 45 пунктами в активе. В сезоне 2020/21 31-летний Зозуля забил 2 гола и отдал одну результативную передачу за свою команду.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинец Милованов отдал красивую результативную передачу в матче Сегунды.