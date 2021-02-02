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Шипами в лицо: в Бразилии футболист перепутал голову вратаря с мячом (видео)

Шипами в лицо: в Бразилии футболист перепутал голову вратаря с мячом (видео)
Обновлено 17:32 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер strange16892330

В матче 33-го тура чемпионата Бразилии "Васка да Гама" принимал "Баию". Встреча, проходившая на стадионе "Сан-Жануарио" в Рио-де-Жанейро, завершилась нулевой ничьей. В концовке игры сильно досталось вратарю гостей Дугласу Фридриху.

Под занавес поединка хозяева забили гол и начали праздновать. Однако после взятия ворот на газоне остался лежать вратарь гостей Дуглас Фридрих. Рефери проморгал эпизод со столкновением стража ворот с Леандро Кастаном, однако в высшем дивизионе чемпионата Бразилии есть VAR, с помощью которого справедливость восторжествовала. Судья при просмотре повтора увидел жуткие кадры, на которых Кастан вместо мяча бьет ногой в лицо сопернику. Арбитр тут же отменил гол и показал Леандро красную карточку.

Видео момента доступно в сети:

По итогам этого матча команды остались соседями в турнирной таблице. Васко да Гама идет 14-м в бразильской Серии А, а "Баия" - 15-я.

Ранее подобный случай произошел во второй немецкой Бундеслиге - "отличился" форвард "Баварии".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 74

Все по теме:

Бразилия, Футбол, ФК Васко да Гама, ФК Баия.
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