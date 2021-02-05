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Коноплянка оформил первый голевой дубль за "Шахтер" (видео)

Коноплянка оформил первый голевой дубль за "Шахтер" (видео)
Обновлено 17:16 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

Донецкий "Шахтер" на сборах в Турции без особых проблем одолел боснийский Борац. 

Матч завершился со счетом 2:0, при этом оба гола забил Евгений Коноплянка (на 39 и 41 минутах).

Обзор матча и видео голов смотрите ниже: 

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру отметил, что "Борац" работал в глухой обороне, признав, что против таких команд играть сложно. 

Его слова приводит официальный сайт Шахтера.

"Во втором соперник почти не владел мячом, но мы не смогли создать столько, сколько до перерыва. В первом тайме мы преодолевали соперника лучше. Однако если говорить о зонах и пространстве – да, очень сложно играть против таких команд", - сказал он. 

Каштру также отметил, что для команды было важно уехать без травм и с хорошим командным духом. 

Помимо того, он заявил, что в целях "Шахтера" выиграть чемпионат и Кубок Украины, а также провести достойную кампанию в Лиге Европы. 

"Сейчас все ребята чувствуют себя хорошо физически, у нас почти нет никаких проблем, нет травм. Мы очень довольны этим собранием", - подытожил он. 

Как сообщалось ранее, 5 февраля легенда мирового футбола Криштиану Роналду празднует 36 день рождения.  

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ФК Шахтер, Евгений Коноплянка, Луиш Каштру, ФК Борац.
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