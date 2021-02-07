Вратарь "Боруссии" Д поймал штангу вместо мяча (видео)

В матче 20-го тура чемпионата Германии сезона 2020/21 "Фрайбург" принимал "Боруссию" Д. Встреча, проходившая на "Шварцвальд-Штадион", завершилась сенсационной победой хозяев со счетом 2:1. Второй пропущенный гол полностью на совести кипера дортмундцев Марвина Хитца.

В начале второго тайма "Фрайбург" за три минуты полностью изменил ход встречи. Сначала Чон У Ен блестящим дальним огорчил "Шершней", а затем Жонатан Шмид также издали поразил ворота Хитца. Правда, в эпизоде со вторым взятием ворот Марвин крайне неудачно попытался отбить мяч и врезался в штангу, а круглый от спины кипера предательски залетел в ворота. Выглядело забавно, но не для фанатов "Боруссии" Д.

В сети уже ищут нового вратаря для дортмундцев:

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Видеообзор матча "Фрайбург" - "Боруссия" Д:

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Бавария" добыла победу в 20-м туре Бундеслиги.