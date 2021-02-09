Футболист клуба Серии А угодил в реанимацию после падения с вагона поезда

Футболист молодежной команды "Верона" Андреа Греселе попал в реанимацию в результате происшествия на железной дороге. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в прошлую субботу игрок отдыхал вместе со своими друзьями. На станции "Порта Весково" Андреа забрался на вагон поезда и дотронулся до линии электропередачи, в результате чего получил удар током и упал с высоты четырех метров на землю.

В больнице у 18-летнего футболиста обнаружили перелом позвонков и отек мозга. 8 февраля ему сделали операцию, и он все еще находится в реанимации.

"Верона", которая сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, в своем twitter прикрепила сообщение в поддержку юного футболиста: "Мы все с тобой, с твоими близкими, которые, как и мы, заботятся о тебе. Давай, Андреа".

Siamo vicini a te, ai tuoi cari e a chi, come noi, ti vuole bene. Forza Andrea!#HVFC pic.twitter.com/Jqzh0slPTo — Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) February 8, 2021

Не остался в стороне и соперник "Вероны" - местный клуб "Кьево", который пожелал Греселе скорейшего выздоровления: "Давай, Андреа, мы с тобой в этот очень трудный момент. Выиграй свой самый важный матч!".

Forza Andrea, ti siamo vicini in questo momento difficilissimo, vinci la tua partita più importante! pic.twitter.com/JkR3MoGKgk — A.C. ChievoVerona (@ACChievoVerona) February 8, 2021

Отметим, Андреа, выступающий на позиции правого защитника, уже попадал в состав основной команды на игру Кубка Италии.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в футболиста попала молния.