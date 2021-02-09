Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Мариуполь" открестился от футболиста, устроившего пьяное ДТП
"Мариуполь" открестился от футболиста, устроившего пьяное ДТП
Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
Суарес побил рекорд Роналду (видео)
Суарес побил рекорд Роналду (видео)
Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб
Защитник "Динамо" переходит в европейский клуб

Футболист клуба Серии А угодил в реанимацию после падения с вагона поезда

Футболист клуба Серии А угодил в реанимацию после падения с вагона поезда
Обновлено 18:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер hellasveronafc

Футболист молодежной команды "Верона" Андреа Греселе попал в реанимацию в результате происшествия на железной дороге. Об этом сообщает ESPN.

По информации источника, в прошлую субботу игрок отдыхал вместе со своими друзьями. На станции "Порта Весково" Андреа забрался на вагон поезда и дотронулся до линии электропередачи, в результате чего получил удар током и упал с высоты четырех метров на землю. 

В больнице у 18-летнего футболиста обнаружили перелом позвонков и отек мозга. 8 февраля ему сделали операцию, и он все еще находится в реанимации.

"Верона", которая сейчас занимает 9-е место в турнирной таблице Серии А, в своем twitter прикрепила сообщение в поддержку юного футболиста: "Мы все с тобой, с твоими близкими, которые, как и мы, заботятся о тебе. Давай, Андреа".

Не остался в стороне и соперник "Вероны" - местный клуб "Кьево", который пожелал Греселе скорейшего выздоровления: "Давай, Андреа, мы с тобой в этот очень трудный момент. Выиграй свой самый важный матч!".

Отметим, Андреа, выступающий на позиции правого защитника, уже попадал в состав основной команды на игру Кубка Италии. 

Ранее "Телеграф" сообщал, что в России в футболиста попала молния.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 172

Все по теме:

Серия А, Футбол, ФК Верона, Андреа Греселе.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Селезнев узнал, кто слил его из "Колоса" (видео)
02 Футболист "Шахтера" устроил пьяное ДТП на глазах полиции (видео)
03 "Из меня делают алкоголика": Селезнев подробно рассказал о своем отчислении из "Колоса" (видео)
04 Футболист "Динамо" рассказал, как Луческу схватил его за бороду (видео)
05 Дубль Левандовски вывел "Баварию" в финал Клубного чемпионата мира (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь