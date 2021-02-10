Ярмоленко, выйдя на позиции форварда, травмировался в игре с "Манчестер Юнайтед" (видео)

Полузащитник сборной Украины и "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко получил травму в матче 1/8 финала Кубка Англии-2021 против "Манчестер Юнайтед". О характере повреждения игрока, который возглавил нападение "Молотобойцев" этим вечером, поведал главный тренер лондонского коллектива Дэвид Мойес.

"Ярмоленко немного растянул связки колена. Посмотрим, как он будет выглядеть завтра. Надеюсь, все не так уж плохо", - заявил Мойес после игры.

К слову, Андрей травмировался фактически на ровном месте, ведь соперник его не сбивал:

"Телеграф" напоминает, что "Манчестер Юнайтед" в итоге дожал "Вест Хэм" в экстра-таймах и пробился в четвертьфинал турнира.

Ранее "Телеграф" рассказывал о забавном моменте с участием украинца Александра Зинченко в матче АПЛ против "Ливерпуля".